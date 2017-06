Red Dragons mogen WK-kwalificatieronde in Kortrijk afwerken

DM

13/06/17

De Europese Volleyfederatie (CEV) heeft vandaag bekendgemaakt dat de derde en laatste ronde van de WK-kwalificaties zal plaatsvinden in België. De Red Dragons zullen zich tussen 18 en 23 juli in eigen huis een weg naar het WK moeten banen. Plaats van het gebeuren is de sportzaal de Lange Munte in Kortrijk.