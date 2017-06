"Potentiële terrorist gepakt rond marathon Rotterdam"

Bewerkt door: ADN

13/06/17 - 11u09 Bron: Belga

Deelnemers in actie tijdens de NN Marathon Rotterdam. © anp.

De Nederlandse politie heeft rond de marathon van Rotterdam in april de vermeende IS-strijder Mounir E. aangehouden. Gevreesd werd dat hij een aanslag wilde plegen, meldt de krant NRC Handelsblad.

De 34-jarige man had een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor het marathonweekend. Omdat hij zich daar niet aan hield, werd hij aangehouden. Na de marathon kwam de man weer vrij.



Sinds de invoering van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding op 1 maart in Nederland is al twee keer een gebiedsverbod of meldplicht opgelegd aan een potentiële terrorist.