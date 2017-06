Vijfvoudig olympisch kampioene moet forfait geven voor WK zwemmen

XC

De Amerikaanse Missy Franklin moet passen voor de Amerikaanse zwemkampioenschappen en dus ook voor het WK, dat van 14 tot 30 juli in het Hongaarse Boedapest gehouden wordt. De vijfvoudig olympisch kampioene werd begin dit jaar aan beide schouders geopereerd en geraakt niet tijdig fit, zei ze aan NBC Sports.

De 22-jarige Franklin, op de Olympische Spelen van Londen 2012 goed voor vier gouden medailles, nam de beslissing in samenspraak met haar coach Dave Durden. De Amerikaanse zwemkampioenschappen, die van 27 juni tot 1 juli in Indianapolis gehouden worden, gelden als kwalificaties voor het WK. Op het WK van 2013 pakte ze nog zesmaal goud, twee jaar later werd ze tweemaal wereldkampioene (4x200m vrij en 4x100m vrij gemengd). Later pakte ze op de Spelen in Rio ook nog eens de gouden plak om de 4x200m vrij.



In januari onderging Franklin een ingreep aan haar linkerschouder - ze sukkelde met een acute slijmbeursontsteking (bursitis) - en niet veel later liet ze zich omwille van dezelfde klachten ook aan haar rechterschouder opereren. Het is nog niet duidelijk wanneer ze opnieuw in competitie treedt.