Oostende is nog geen kampioen na zege Brussels aan de kust

Door: redactie

11/06/17 - 22u32

BC Oostende heeft nagelaten zijn achttiende landstitel al na drie wedstrijden in de finale van de play-offs te veroveren. De kustploeg verloor in de eigen Versluys Dôme met 78-93 (ruststand: 41-48) van Brussels.

Oostende begon slap aan de partij en dat uitte zich meteen in een voorsprong voor de bezoekers. Na het eerste kwart stond het 23-26 voor de Brusselaars. Die namen een blitzstart in het tweede kwart - met een 0-11 tussenspurt - om uiteindelijk te gaan rusten met een zevenpuntenkloof (41-48).



Ook na de pauze bleef Oostende krasselen. Het derde kwart ging met 14-20 naar Brussels. Ook in het vierde kwart (23-25) konden de troepen van Dario Gjergja de forcing niet voeren, de thuisploeg mocht dus de champagne opbergen.



Bij de bezoekers waren Brandon Ubel en TJ Bray met elk 18 punten het best bij schot. Rasko Katic gooide voor Oostende 16 punten door de korf.



Oostende won eerder deze week de eerste twee partijen van de finale van de play-offs in de Euromillions Basketball League. In de eerste wedstrijd woensdag in de Versluys Dôme trok het met 78-70 aan het langste eind. In de tweede partij vrijdag in Neder-over-Heenbeek, de thuishaven van Brussels, werd het na een thriller 59-60.



Woensdag volgt de vierde partij tussen Oostende en Brussels, ditmaal opnieuw in Neder-over-Heenbeek. Een mogelijke vijfde partij in deze confrontatie die naar een best-of-five gespeeld wordt, vindt zaterdag opnieuw aan de kust plaats.