België wint landencompetitie bij de vrouwen op EK snooker

Door: redactie

11/06/17 - 20u53

Wendy Jans, hier op een archiefbeeld. © epa.

Wendy Jans en Cathy Dehaene hebben het Europees snookerkampioenschap landenteams voor vrouwen gewonnen. In het Albanese Shëngjin versloegen ze in de finale Rusland 1 met 4-3.

Nadat Jans al de individuele Europese titel pakte, de elfde in haar loopbaan, kon er zondag nog een titel bijkomen. De Belgen moesten dan wel eerst voorbij Wit-Rusland geraken in de halve finales. Zo won Yana Shut de eerste frame van Dehaene. Jans stelde onmiddellijk gelijk na een 38 break. De Belgen wonnen het dubbelspel, waarna Dehaene voor een 3-1 overwinning zorgde.



In de finale moesten de Belgen het opnemen tegen Rusland 1, dat kon rekenen op Daria Sirotina en Anastasia Nechaeva. Sirotina versloeg in de eerste frame Dehaene, waarna Jans met een 48 break orde op zaken stelde. Het Russische duo pakte echter de dubbelwedstrijd en kwam op voorsprong (2-1). Dehaene stelde uiteindelijk gelijk na winst in het vierde felbevochte frame. Jans pakte frame vijf, maar in de tweede dubbelwedstrijd toonde het Russische duo zich opnieuw beter. In het beslissende frame nam Nechaeva een vroege voorsprong, maar Jans sloeg terug en won vrij vlot frame en wedstrijd.



Voor de 51-jarige Dehaene is het haar eerste Europese titel. Jans toonde zich in 2007 als een de beste in de teamcompetitie, toen aan de zijde van Isabelle Jonckheere.



Uitslagen:



Vrouwen landenteams:



Halve finales:



België - Wit-Rusland 3-1



Wendy Jans/Cathy Dehaene - Yana Shut/Albina Leschuk



28/65 - 65(38)/19 - 59/3 - 52/2



Finale:



België - Rusland 1 4-3



Wendy Jans/Cathy Dehaene - Daria Sirotina/Anastasia Nechaeva



25/56 - 77(48)/0 - 25/63 - 55/45 - 59/39 - 27/61 - 63/19.