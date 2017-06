Paar basketbalschoenen van Michael Jordan geveild voor ruim 190.000 dollar

Door: redactie

Een paar basketbalschoenen dat door Michael Jordan werd gedragen tijdens de finale van de Olympische Spelen in Los Angeles van 1984, is voor 190.372 dollar (170.000 euro) verkocht tijdens een online veiling.

Michael Jordan speelde met de bewuste schoenen, van het merk Converse en wit-blauw gekleurd, op 10 augustus 1984 de finale van de Spelen met de Verenigde Staten tegen Spanje. De toen 21-jarige Jordan, die op dat moment nog voor de universiteit van North Carolina speelde en na de Olympische Spelen gedraft werd door de Chicago Bulls, leidde zijn land met twintig punten naar een gouden medaille in een 96-65 overwinning.



Volgens het veilingshuis ACP Auctions, dat de veiling organiseerde, zijn beide schoenen gehandtekend en werden ze na de wedstrijd door Jordan geschonken aan een 11-jarige ballenjongen. De verkoopprijs van ruim 190.000 dollar is de grootste som geld die ooit uitgegeven werd tijdens een online veiling, die op 24 mei van start ging, voor een paar gedragen basketbalschoenen.



In 2013 werd al eens een paar schoenen van Michael Jordan, dat hij droeg tijdens de vijfde wedstrijd van de NBA-finale in 1997 tegen de Utah Jazz, verkocht voor 104.765 dollar.



Het absolute record voor een paar verkochte sportschoenen staat nog steeds op naam van de Britse atleet Sir Roger Bannister. Bannister werd bekend als de eerste man die de mijl (ongeveer 1,6 kilometer) in minder dan vier minuten liep. Het paar waarmee hij daar in 1954 in slaagde, ging in september 2015 voor zo'n 409.000 dollar naar de nieuwe eigenaar.