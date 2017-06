Servië dit keer veel te sterk voor Red Dragons

Door: redactie

11/06/17 - 18u12

België heeft Servië geen tweede keer op één week kunnen verrassen. Het ging dit keer met 3-0-onderuit tegen de titelverdediger. Ondanks de nederlaag hebben de jongens van Vital Heynen hun Final 6-lot nog in eigen handen.

De eerste plaats in de weekendpoule was alleen nog mogelijk mits een 3-0-overwinning. Geen sinecure als je weet dat Servië gisteren nog Iran versloeg met 1-3 en de titel verdedigt in de World League. Bovendien hadden ze nog niet veel energie verspild dit weekend terwijl België wel al twee zware vijfsetters meezeulde. De stuntzege van vorige week in en tegen datzelfde Servië gaf dan wel weer hoop.



Heynen begon met Van de Velde en Van de Voorde in het middencompartiment aan een match die een evenwichtig begin kende. Van den Dries scoorde voor de Belgen, Servië ging wel met een bonus van twee punten richting tweede technische time-out. Een outsmash bracht België langszij maar een winnende opslag bij Servië deed Heynen bij 19-17 toch in een time-out schuilen. Consternatie bij 21-17 wanneer bij een videochallenge duidelijk bleek dat Servië een Belgische aanval nog beroerde maar de ref het punt toch toekende aan de titelverdediger. Het terecht protest zou niets meer dan een geel karton opleveren. Met een ace van Valkiers (22-21) laaide de hoop nog op. Tevergeefs, de poulezege was na de verloren set sowieso voor Servië.



De aangeslagen Red Dragons -voor de gelegenheid in het wit- zagen de tegenstander meteen uitlopen tot 8-2. Het werd er niet beter op en Heynen gooide met D'hulst en Cox andere troeven op tafel. Het bleef een achtervolgingsrace: 13-7 en 16-8. De eerste keer in deze campagne dat ze in echt weggeveegd worden: 21-12. De score werd nog wat opgesmukt.