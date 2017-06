Sofie Goos knokt schitterend terug na messteek: Antwerpse wint in Venetië voor het eerst sinds incident

Door: redactie

Sofie Goos heeft de triatlon van Venetië, lange afstand, op haar naam geschreven. Haar zege komt er nauwelijks een jaar, nadat ze in Antwerpen werd aangevallen met een mes.

De 37-jarige Antwerpse werd op 15 mei vorig jaar in haar rug gestoken door een individu. Ze moest vervolgens fysieke en mentale moeilijkheden overwinninen, maar staat er nu opnieuw helemaal. In een tijd van 9u19:17 was Goos de beste in de Challenge Venetië op een Ironman-waardige omloop (3.800m zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen).



Goos begon sterk en kwam als tweede uit het water, zo'n vier minuten na de Kroatische Sonja Svekin. Tijdens het fietsen nam ze snel de controle van de wedstrijd over en sloeg een gat van twintig minuten op haar eerste achtervolgsters. Tijdens de marathon, die ze liep in 3u11:03, kwam ze nooit meer in de problemen.



Begin mei eindigde Goos bij haar terugkeer in competitie al vijfde in de Challenge van Lissabon. Het is voor de Antwerpse haar vierde succes in een triatlon, met lange afstand. Ze won eerder al in Barcelona en Florida (beiden 2009) en Brazilië (2012).



Bij de mannen was de zege voor de Duitser Lukas Kremer (8u23:38), voor de Italiaan Alberto Casadei (8u26:2) en een andere Duitser, Jan Raphael (8u29:57). Lucky Berlage werd als eerste Belg tiende in 9u12:30.

