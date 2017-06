Evi Van Acker is beste in Laser Radial, Emma Plasschaert wordt vierde

XC

11/06/17 - 11u59 Bron: Belga

Zeilster Evi Van Acker heeft in het Spaanse Santander de wereldbekerfinale in de Laser Radialklasse op haar naam geschreven. Van Acker begon met een comfortabele voorsprong van 20 punten aan de afsluitende medaillerace. Daarin eindigde de 31-jarige Oost-Vlaamse als zevende. Emma Plassschaert stond voor de laatste race tweede, maar zakte na een achtste plaats in de afsluitende manche naar de vierde plek.