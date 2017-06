Red Dragons kloppen nummer zes van de wereld

Maxime Petit

10/06/17 - 18u24

De Red Dragons mogen nog steeds dromen van de Final 6 © Maxime Petit.

De Red Dragons hebben weer met de zege kunnen aanknopen. Tegen Argentinië werd het in een bikkelwedstrijd 3-2. Dankzij het mooi resultaat mogen de Belgen nog steeds dromen van de Final 6.

Een wedstrijd die de Belgen moesten winnen als ze nog volop in de running wilden blijven voor de Final 6. Argentinië heeft niet de sterkste generatie maar ze staan wel nog steeds op nummer zes op de wereldranking, twaalf plaatsen hoger dan België. Bij de Argentijnen drie bekende gezichten: Bruno die afgelopen seizoen nog nipt de titel miste met Maaseik en Poglajen en Imhoff die in 2011-2012 bij Knack Roeselare een flopseizoen kenden. Sam Deroo -rugproblemen- werd gisteren en vandaag succesvol klaargestoomd voor het belangrijk duel. Hij begon dan ook in de basis, Lecat moest zich weer tevreden stellen met een plaats in de huppelhoek. Eeen paar slordigheden in de beginfase waardoor de Red Dragons met een kleine achterstand in de eerste onderbreking doken. Van den Dries zette de puntjes op de i met een perfect blok (11-10), de reactie van de Argentijnen volgde meteen met een 13-16 tot gevolg. Van den Dries stootte nadien op het blok, tijd voor Heynen om in een time-out te vluchten. Toeval of niet? De Red Dragons scoorden dan met Van de Voorde aan de opslag drie punten op rij: 16-17 en dit keer onderbrak de Argentijnse coach het spel. De kloof bleef behouden en ook de challenge die Heynen op setbal inriep, weerhield zijn ploeg niet van de 0-1.

België wisselde in set twee nog steeds hoogtes met laagtes af maar kon wel in het voordeel naar de kant (8-7). Het zou duren tot D'hulst op het terrein kwam om de kentering te voeden. Hij vond met zijn ex-ploegmaat bij Roeselare Rousseaux een secuur aanspeelpunt: 16-13. Lang zou de pret niet duren want de Argentijnen klommen langszij maar ook zij zagen de pret verstoord door Van de Voorde aan de opslag en Lecat in de blokwerking (23-19). Ze gaven zelf de set weg met een netoverschrijding.



De voorsprong in set drie was voor de blauwhemden die Poglajen stevig zagen serveren (8-10), de ingevallen Van de Velde deed het met minder power maar wel efficiënt: 10-10, Deroo rondde erna een beklijvende rally af wat kon tellen als energieboost. De Red Dragons op 13-11, Van de Velde blokte zelfs naar 16-13. Poglajen zou toch weer een reeksje neerzetten (18-18), Deroo knalde de 22-20 keihard tegen de vlakte, Verhees maakte de set uit.



Deroo verhuisde naar de hoofdaanval in het vierde spel, Lecat en Rousseaux stonden in voor de receptie. Na een gelijkopgaand begin voelden de Belgen zich genaaid door de scheidsrechter waardoor ze in de achtervolging moesten (6-8). Er zouden nog akkefietjes volgen door een foute score op de bordjes maar Rousseaux trok zich daar niets van aan en acete zijn team op voorsprong: 12-11. De vuvuzela's namen toe in het publiek, de elektriciteit op het terrein ook. Bij 14-14 stonden beide bondscoaches bijna neus aan neus: voor elk een geel karton. De Argentijnse frustraties speelden in de kaart België: Rousseaux blokte de 17-14 en Bruno -pas ingekomen- leverde het visitekaartje af: 17-15. Alweer lag het spel stil door een ellenlange discussie, de spanning was daar niet vreemd aan. Deroo klopte zijn woede eruit: 22-20 maar kreeg dan wel een blok tegen. Gelijk dus in de eindsprint die natuurlijk weer gekruid werd met discussies, de scheidsrechters waren de Belgen echt niet gunstig gezind. Argentinië forceerde het eerste setpunt, Rousseaux neutraliseerde. Bruno sleepte wel de tiebreak uit de brand met een killeropslag.