Yellow Tiger Charlotte Leys verruilt Galatasaray voor nieuwe Turkse club

DM

9/06/17 - 13u13

© MATEUSZ TRZUSKOWSKI/CYFRASPORT /.

Volleybalster Charlotte Leys verlaat Galatasaray en gaat bij Bursa aan de slag. Dat heeft haar management Atticus Sports Management vandaag laten weten. "Ze heeft een nieuwe uitdaging nodig, bij een club die ambitieuzer is dan ooit".

Leys, de kapitein van de Yellow Tigers, speelde twee seizoenen bij Galatasaray, maar ondertekent nu dus een éénjarig contract bij een andere Turkse club. Voor haar periode bij de club uit Istanboel was ze voornamelijk actief in Polen: Bydgoszcz (2010-2011), Gornicza (2011-2013) en Sopot (2013-2015). Ze begon haar profcarrière bij Asterix Kieldrecht.



Leys en de Tigers konden zich onlangs niet rechtstreeks plaatsen voor het WK volleybal volgend jaar. Ze werden na verlies in de strijd om groepswinst tegen Italië tweede in hun kwalificatieronde en krijgen van 22 tot 27 augustus nog een laatste kwalificatiekans. Tegen de overige tweedes uit de Europese poules wordt dan om de laatste twee tickets voor Tokio 2018 gestreden. De concurrentie bestaat uit Nederland (FIVB 7), Bulgarije (FIVB 17), Tsjechië (FIVB 25), Griekenland (FIVB 64) en Slovenië (FIVB 115).