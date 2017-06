Evi Van Acker blijft aan de leiding na zes regatta's op WB zeilen Santandar

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Evi Van Acker blijft op de Wereldbeker zeilen in Santander in de Laser Radial-klasse ook na de derde dag aan de leiding. De Gentse werd vierde in de eerste regatta van de dag en won de tweede.

Met een totaal van negen punten laat Van Acker de Deense Anne-Marie Rindom (12 punten) en de Griekse Vasileia Karachaliou (26 punten) achter zich. Emma Plasschaert klom naar de vijfde plaats na een respectievelijk vijfde en vierde plaats in de regatta's van de dag. De derde Belgische in de Laser Radial-klasse, Maïté Carlier, verloor drie plaatsen (19+13) en staat nu twintigste.



In de Laser-klasse verloor Wannes Van Laer twee plekken na een veertiende en negende stek. Hij staat nu negende in de tussenstand. De Fransman Jean-Baptista Bernaz blijft leider, ondanks een twaalfde en een zesde plaats in de regatta's.



Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers hijsten zich in de 49er-klasse naar de tiende plaats (69 punten). Ze wonnen twee plaatsen. Levi Slap en Joachim D'Hondt staan veertiende, met 87 punten.



Er resten de zeil(st)ers in Santander nog twee dagen en vier regatta's, vooraleer de beste tien in elke klasse op zondag de medalrace betwisten. Daarin tellen de punten dubbel.