Bikinibabe ontsnapt aan véél erger nadat parachuteskiër haar op volle snelheid nog nipt kan ontwijken

Yari Pinnewaert

6/06/17 - 07u59 Bron: TMZ

Girl In Bikini Narrowly Escapes Tragedy After Parachute Skier Comes Within Inches Of Her Head pic.twitter.com/ogbdAiQdQR

Hachelijk momentje toch op 'Sesh Up 2017', een ski- en snowboardevent in Washington, eind vorige maand. Daar stond een dame in bikini -een hostess voor één of ander sportmerk of energiedrankje- met haar smartphone een parachuteskiër te filmen op een berg, maar wat ze niet wist is dat er zo nog een tweede exemplaar op komst was. Op de spectaculaire beelden hierboven is dan ook te zien hoe de man de blondine nog nét kon ontwijken, want dit had anders een stevige smak geweest. Van een goede engelbewaarder gesproken...