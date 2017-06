Chinees Ma Long verlengt wereldtitel tafeltennis

XC

De Chinees Ma Long heeft op het WK tafeltennis in het Duitse Düsseldorf zijn wereldtitel verlengd. De 28-jarige olympische kampioen versloeg in de finale zijn acht jaar jongere landgenoot Fan Zhendong in zeven sets met 7-11, 11-6, 11-3, 11-8, 5-11, 7-11 en 12-10.