Yellow Tigers nog niet zeker van WK 2018 na verlies tegen sterk Italië

Door: Valerie Hardie

4/06/17 - 22u34

© Vandenbroucke.

De Yellow Tigers zullen hun ticket voor het WK van 2018 langs een derde voorronde in augustus moeten bemachtigen. Ondanks de steun van een vurig publiek in de Lange Munte moesten de Belgen, weliswaar al knokkend, het hoofd buigen voor een sterk Italiaans team in drie sets: 19-25, 22-25 en 23-25.

De Yellow Tigers begonnen sterk en gedreven aan de eerste set, met scores van Freya Aelbrecht en hoofdaanvalster Lise Van Hecke en een blok van setter Ilka Van de Vyver, maar de Italianen repliceerden meteen met goed verdedigend werk - Herbots en Van Hecke zagen hun smashes op Italiaanse handen sterven. Na fouten in de receptie liep Italië uit naar 9-15, een kloof die de Belgen niet gedicht kregen, onder meer door het stevige sloopwerk van Egonu - goed voor negen punten in de eerste set, die ze ook uitserveerde met een onhoudbare opslag: 19-25.



In de tweede set nam Laura Heyrman haar team op sleeptouw en met onder meer twee blocks liepen de Belgen uit naar 6-2. Een voordeel dat de Yellow Tigers al weer snel kwijt waren omdat er opnieuw foutjes in hun spel kropen én de Italianen die zowat elke smash of tipbal opraapten (12-12). Het bleef spannend tot de Belgen langs Heyrman en Van Hecke dan toch een kleine kloof maakten (18-21). Maar één rotatie later was de tweede set verloren: receptionele foutjes bij de Belgen en de onverbiddelijke Egonu die alweer de set afrondde: 22-25. Lees ook Yellow Tigers verslaan Bosnië met 3-0 in kwalificatietoernooi

