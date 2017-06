Herinner je je de waanzinnige El Capitan-rots nog die Tom Waes probeerde te beklimmen? Alex (31) deed het zonder touwen

bewerkt door: LS

4/06/17 - 15u58 Bron: nationalgeographic.com, washingtonpost.com, dailymail.co.uk

Alex Honnold op de El Capitan-rots © rv.

video Met heel veel moeite wist Tom Waes in 2012 de El Capitan-rots in het Amerikaanse Yosemite National park te beklimmen voor het programma 'Tomtesteron'. Gisteren heeft de 31-jarige Amerikaan Alex Honnold de 900 meter hoge rots 'free solo', oftewel zonder touwen of veiligheidsmateriaal, getrotseerd. Niemand heeft hem dat ooit voorgedaan.

Alex Honnold © rv. "Natuurlijk weet ik dat het gevaarlijk is", biecht Alex op, "Maar als ik aan het klimmen ben, is me angstig voelen niet echt hulpvol. Het staat alleen maar in de weg van mijn prestatie. Daarom zet ik dat angstig gevoel van me af."



Onder andere op sociale media kreeg Alex veel lof van collega's. "Dit is de maanlanding van 'free soloing'", zei Tommy Caldwell, de Amerikaanse alpinist die in 2015 via de moeilijkste El Capitan-route, de Dawn Wall, de rots beklom. Ook hij trotseerde de rots zonder touwen, maar bracht er wel enkele mee voor het geval dat nodig zou geweest zijn. Die techniek is gekend als 'free climbing'.

'Smearing'

Vanwege de verticale 'freerider'-klimroute, die gekend is om zijn gladde rotswanden, gebruikte Alex de moeilijke 'smearing'-techniek om de rots zonder touwen te beklimmen. Daarbij houdt een alpinist zijn voeten op een speciale manier tegen een rotswand zodat hij desondanks de vlakheid en gladheid van de wand niet naar beneden valt. Om de zwaartekracht voor te zijn, moet de alpinist zich ook snel voortbewegen.

De techniek is dus niet voor watjes. "Het is alsof je op glas loopt", getuigde Alex aan de zender 'National Georgraphic', die de net geen vier uur durende stunt (3 uur en 56 minuten) gedocumenteerd heeft en verwerkt in de aankomende film 'Solo'. Alex was om iets na half zes 's ochtends begonnen aan zijn stunt. Om iets na half tien stond hij bovenop de El Capitan.



Vingertoppen

Om zich voor te bereiden, heeft Alex gedurende een jaar op verschillende locaties wereldwijd bergen beklommen en trainde hij elke dag met oefeningen als pull-ups en zichzelf aan een bar optrekken met enkel de kracht van zijn vingertoppen. Daarnaast memoriseerde hij de route via dewelke hij zou klimmen en waar hij zijn handen en voeten zou plaatsen. © rv.