Lize Broekx en Hermien Peters pakken brons in olympische K2 500m

4/06/17 - 12u13

Hermien Peters pakte gisteren ook al brons. © photo news.

WB kajak Belgrado Lize Broekx en Hermien Peters hebben zondag op de slotdag van de wereldbekermanche kajak erg knap brons veroverd in de A-finale van de (olympische) K2 500 meter.

Beide Neerpeltse kajaksters deden het met stijl. In een medaillerace gekleurd door de olympische vicekampioenen (Weber-Dietze) en de bronzen medaillewinnaressen Pulawska-Mikolajczyk (Pol) gingen Broekx-Peters vlot van start. De Belgen nestelden zich in het zog van de Duitse en Poolse duo's vrij snel op een derde plaats. De Australische boot deed er nog alles aan om hen van het erepodium te peddelen, maar de Belgische meisjes gaven geen krimp en pakten voor het eerst in de Belgische kajakgeschiedenis een bronzen medaille in het olympisch nummer K2 500m.



Voor Peters was het meteen ook de tweede bronzen plak, want zaterdag werd ze al derde in de K1 500m-finale.



Uitslag A-finale K2 500m:

1. Weber - Dietze (Dui) 1:42.925

2. Pulawska - Mikolajczyk (Pol) 1:43.905

3. Peters - Broekx (BEL) 1:44.467

4. Bull - Burnett (Aus) 1:44.700

5. Fritz - Krankemann (Dui) 1:46.585

6. Podoinikova - Ananchenko (Kaz) 1:46.822

7. Lehaci - Schwarz (Oos) 1:47.210

8. Morison - Pelachs (Spa) 1:49.522

9. Dostanic - Relic (Ser) 1:52.205





