Adonis Stevenson behoudt WBC-titel halfzwaargewichten

4/06/17 - 10u47 Bron: Belga

© afp.

Adonis Stevenson heeft zijn WBC-bokstitel bij de halfzwaargewichten met succes verdedigd. De Canadees van Haïtiaanse origine haalde het gisteren in Montréal makkelijk van de Pool Andrzej Fonfara, hij klopte hem met technisch KO in de tweede ronde.

'Superman' Stevenson mepte zijn opponent al in de eerste ronde tegen het canvas en ging in de tweede ronde door op zijn elan. De coach van Fonfana gooide na amper 28 seconden in ronde twee de handdoek in de ring.



Voor de 39-jarige Stevenson was het zijn 29e overwinning, waarvan 24 voor de gong, hij verloor één kamp. Fonfana leed zijn vijfde nederlaag. In mei 2014 hadden beide boksers het al eens tegen mekaar opgenomen, Stevenson won toen na twaalf ronden op punten.