België realiseert het onmogelijke en verrast Servië

Maxime Petit in Servië

3/06/17 - 20u47

De troepen van bondscoach Vital Heynen versloegen Servië met 3-0 © Maxime Petit.

Volleybal is onberekenbaar, dat is vandaag nog maar eens gebleken. De Red Dragons leken na slap vertoon tegen Canada kansloos tegen Servië-de titelverdediger in de World League- maar een collectieve topprestatie van de Belgen zorgde toch voor dé verrassing: 3-0, kurkdroog. Setstanden waren 25-20, 25-20 en 25-23. Daarmee doet België mee aan de top van de klassering. Een eerste straffe stunt van de bondscoach.

Vital Heynen verwachtte na een mindere prestatie van zijn spelers een reactie tegen Servië. Iedereen besefte dat een overwinning zo goed als onmogelijk was, maar het resultaat was minder van belang tegen de titelverdediger in de World League. In deze competitie kwamen beide landen nog nooit tegen mekaar uit maar in de laatste confrontatie voor de kwalificaties voor de Olympische Spelen 2016 trok Servië met 3-1 aan het langste eind. Geen van beide ploegen kon zich toen plaatsen.



Heynen gaf het vertrouwen aan Lecat en aan Van de Velde, Rousseaux en Verhees verhuisden daardoor naar de bank. België stond met een andere ingesteldheid op het parket dan gisteren en dat uitte zich ook in de score. Van den Dries -gisteren eigenlijk ook al zeer stevig acterend- wist wel raad met de passes van Valkiers, Van de Velde lukte de 11-8. Ook Deroo kon niet achterblijven als het om uitblinken gaat: de 19-15 en 22-16 waren voor de kapitein. België leek op rozen na de 24-16 van Van de Velde maar nadien kreeg de receptie het hard de verduren. Petric serveerde nog naar 24-20 maar België ging toch met het spel lopen nadat het bij momenten wervelend volley serveerde. Lees ook Red Dragons pakken puntje tegen Canada in World League volley

Vital Heynen gelooft in Final 6 in World League volley © Maxime Petit.