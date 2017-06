Vital Heynen gelooft in Final 6 in World League volley

YP

De Belgische nationale mannenvolleybalploeg (FIVB 18) begint morgen om 16u tegen Canada (FIVB 8) aan zijn vierde opeenvolgende campagne in de World League, de tweede in de wereldgroep. Zaterdag treffen de Red Dragons Servië (FIVB 10), vorig jaar winnaar van de World League, en zondag volgt een duel met de Verenigde Staten (FIVB 3). "Waarom zouden we de Final 6 niet kunnen bereiken?", zo vroeg bondscoach Vital Heynen zich vandaag af.

De groep die vorige week in Ljubljana nipt naast rechtstreekse kwalificatie voor het WK greep, werd licht aangepast. Ruben Van Hirtum, Lowie Stuer en Gert Van Walle reisden niet af naar het Servische Novi Sad. Jolan Cox en Wannes De Beul zijn de nieuwe gezichten in de 13-koppige kern.



Volgens Heynen is de nederlaag van vorige week tegen Slovenië nog niet verteerd. "We hebben nog maar een paar keer getraind en je voelt dat de spelers die ontgoocheling nog met zich meedragen", aldus de bondscoach, die met de Red Dragons in de World League geen meeloper wil zijn. "Je speelt natuurlijk tegen allemaal landen die hoger staan op de ranking, de absolute wereldtop. Als de logica gerespecteerd wordt, dan eindig je in principe op de elfde of twaalfde plaats, maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Als je geen ambities hebt, dan moet je ook niet meedoen. Waarom zouden we de Final 6 niet kunnen bereiken als we er met z'n allen in geloven?"