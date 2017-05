Florent Lambiet en Nathalie Marchetti plaatsen zich op hoofdtabel WK tafeltennis

SW

Florent Lambiet (ITTF-178) heeft zich gisteren in het Duitse Düsseldorf via de kwalificaties op de hoofdtabel van het wereldkampioenschap tafeltennis geplaatst. Martin Allegro (ITTF-198) redde het net niet. Cedric Nuytinck (ITTF-106) en Robin Devos (ITTF-144) waren rechtstreeks geplaatst.

Bij de vrouwen kreeg Lisa Lung (ITTF-179) op de hoofdtabel het gezelschap van de Belgische kampioene Nathalie Marchetti (ITTF-261). Margo Degraef (ITTF-349) sneuvelde in de kwalificaties.



Vandaag start Nuytinck in de eerste ronde tegen de Japanner Tomokazu Harimoto (ITTF-69), Devos tegen de Zweed Pär Gerell (ITTF-44) en Lambiet tegen de Iraniër Noshad Alamiyan (ITTF-76). Lung geeft de Roemeense Elizabeta Samara (ITTF-31) partij en Marchetti neemt het tegen de Hongkongse Ho Ching Lee (ITTF-33) op.



In het dubbelspel plaatsten twee Belgische duo's zich al voor de tweede ronde. Lambiet en Allegro deden dat door de Hongaren Nandor Ecseki en Adam Szudi met 4-3 te verslaan. Devos en Nuytinck namen met 4-0 de maat van de Israëliërs Omri Ben Ari en Mathan Simon 4-0. Degraef en Lung werden in de eerste ronde van het vrouwen dubbel met 4-0 uitgeschakeld door de Hongkongers Hoi Kem Doo en Ho Ching Lee.



In het gemengd dubbel gingen Nuytinck en Lung er in de tweede ronde met 4-0 uit tegen de Zweden Mattias Karlsson en Matilda Ekholm. Voor Devos en Degraef eindigde het in de eerste ronde met een 4-0 nederlaag tegen de Hongkongers Kwan Kit Ho en Ho Ching Lee.