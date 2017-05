Judocach reageert: "Heb nooit deelgenomen aan 'gemengde saunafestijnen' of 'wilde feesten'"

Door: redactie

De judocoach die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft in een persoonlijke verklaring, die Sporza.be vandaag publiceert, gereageerd op de recente aantijgingen. De coach werd de voorbije week onder vuur genomen door ex-judoka's Ann Simons en Niki Heylen.

"Ik heb nooit enige grensoverschrijdende handelingen gesteld zoals onaangepaste aanrakingen of atleten op de schoot nemen. Ik heb nooit dergelijke gedragingen van trainers onder mijn verantwoordelijkheid geduld en ik heb nooit een klacht in die zin ontvangen vanwege een atleet. Niet in persoon, niet als verantwoordelijke in de Judofederatie. Ik kan dus ook nooit atleten geschorst hebben wegens die klachten zoals ten onrechte beweerd wordt in interviews in de Standaard", citeert Sporza de verklaring.



'Zuippartijen'

"De verhalen van strakke kleding voor conditietrainingen onder leiding van onze conditietrainers kloppen, maar dit is om strikt technische redenen (houding van het lichaam) en niet om redenen aangehaald in de kranten. Ik heb nooit deelgenomen aan zogenaamde 'wilde feesten', 'zuippartijen', 'gemengde saunafestijnen'. Het enige dat mij kan verweten worden is dat ik inderdaad ooit eens in groep gelachen heb met dubbelzinnige opmerkingen van een bende uitgelaten sporters tijdens een trainingskamp. Hierbij werden echter nooit individuen geviseerd, laat staan aangevallen. Het is mijn indruk dat de klacht van Ann Simons die daarbij ook aanwezig was zich vooral op dit laatste toespitst. Ik moet er wel bij vermelden dat Ann op dat ogenblik al 25 jaar was."