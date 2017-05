Kajakker peddelt er rustig op los, tot witte haai hem in het vizier krijgt...

TL

30/05/17 - 08u00

De witte haai kreeg de rode kajak plots in het vizier. © kos.

video Wat een rustig uitje in zijn kajak moest worden, is voor de Amerikaan Brian Correiar uitgedraaid op een ware nachtmerrie. De Amerikaan werd in Monterey Bay (Californië) immers aangevallen door een witte haai.

De haai had de kajak stevig toegetakeld. © kos.

Correiar hoorde naar eigen zeggen plots een luide knal. Op dat moment werd zijn kajak ook in de lucht gekatapulteerd. "Ik belandde enkele meters verder in het water en tot mijn grote verbazing zag ik in de buurt van mijn kajak een grote, witte haai", aldus Correiar. "Ik dacht dat het voorbij was, dat mijn leven erop zat. Ik had het gevoel dat in in een horrorfilm terechtgekomen was."



Het was niet de eerste keer dat er een witte haai opdook in Monterey Bay. Correiar had ook al wat survivallessen achter de rug, en dat bleek zijn redding te zijn. "Ik had geleerd dat ik me zo onopvallend mogelijk moest gedragen. Ik moet proberen om zo weinig mogelijk water te doen opspatten, om mijn benen niet naar beneden te laten, om de haai de hele tijd in het vizier te houden én ondertussen ook richting het vaste land te zwemmen."



Dat lukte ook en als bij wonder kon de kajakker heelhuids zijn verhaal doen bij National Geographic. De kustwacht kon hem met een zeilboot net op tijd uit het water vissen. Zijn kajak was wel stevig toegetakeld...