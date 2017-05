Vlaamse judofederatie voert strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op

IB

30/05/17 - 03u30 Bron: Belga

De Vlaamse judofederatie gaat de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag nog opvoeren. Dat meldde ze gisterenavond, nadat in de media getuigenissen verschenen van ex-judoka's over de machocultuur die binnen het judo heerste. De federatie werkt een aantal specifieke maatregelen uit, zowel preventief als curatief, klinkt het in een persbericht na een vergadering van de raad van bestuur over het thema.