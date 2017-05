Nieuw-Zeelander Sissons wint WB triatlon in Madrid, Christophe De Keyser 35e

YP

28/05/17 - 21u50 Bron: Belga

De 28-jarige Nieuw-Zeelander Ryan Sissons heeft vandaag de wereldbekertriatlon in Madrid gewonnen. Hij deed in de Spaanse hoofdstad 1u53:00 over de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen, 10 kilometer lopen). Op het podium werd hij door de Fransen Raphael Montoya (1u53:08) en Simon Viain (1u53:16) geflankeerd.