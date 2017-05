Mathieu van der Poel snelt naar tweede stek in Albstadt

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Mathieu van der Poel is op een tweede plaats geëindigd in de Wereldbeker mountainbike in het Duitse Albstadt. De Nederlander, die na zijn ritzege in de Ronde van België donderdag uit de wedstrijd stapte, werd knap tweede na wereldkampioen Nino Schürter.

Van der Poel moest vorige week in Nove Mesto nog op de 90ste plek starten, maar sleepte toen een achtste plaats uit de brand. Dus mocht hij vandaag op de eerste startrij van start gaan, plek acht, en dat zorgde ervoor dat hij al meteen goed van start ging en hij zette de tegenstander zelfs onder druk. Het pak scheurde uit elkaar, enkel olympisch- en wereldkampioen Schürter en de Zwitser Mathias Fluckiger wisten aan te pikken. Daarna nam Schürter, vorige week ook al winnaar in Tsjechië, het commando over en zette hij zijn medekompanen onder druk.



Van der Poel kwam ten val in de vierde ronde en werd teruggeslagen, maar hij kraakte niet en knokte zich terug in de wedstrijd. Ook Flückiger kwam onzacht terecht tegen een boom, waardoor de Nederlander naar tweede positie opschoof. Hoewel de achterstand slechts een kleine halve minuut bedroeg, slaagde hij er niet meer in terug te keren. De zege voor Schürter, een tweede plek voor Van der Poel. Eerste landgenoot werd Ruben Scheire op een 25ste stek.



Bij de dames was Yana Belomoina aan het feest. De Oekraïense haalde het voor de Poolse Maja Wloszczowska en de Zwitserse Jolanda Neff. Githa Michiels haalde haar beste resultaat ooit op een Wereldbeker met een dertiende stek. Alice Pirard werd 53e. Bij de heren beloften verzekerde Wout Alleman zich van een WK-ticket in het Australische Cairns met een negende stek. Zijn tweede top 12 en goed dus voor een WK-ticket.