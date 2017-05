Bashir Abdi loopt WK-limiet op 5.000 meter

Bewerkt door: PL

Bashir Abdi heeft op de tweede dag van de Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene (Oregon) de WK-limiet op de 5.000 meter gelopen. De 28-jarige Belg finishte als dertiende in 13:16.74. Voor een ticket voor het WK in Londen (4-13 augustus) was een tijd onder 13:22.60 nodig.