Antwerp trekt scheve situatie recht in Euromillions Basket

27/05/17

De Antwerp Giants hebben de stand in hun halve finale van de play-offs tegen Brussel weer in evenwicht gebracht. Vandaag wonnen ze op verplaatsing met 67-71. De eerste wedstrijd had de nummer twee van de reguliere competitie donderdag in eigen huis verrassend met 81-90 verloren. Het derde duel in de best of five wordt maandag in Antwerpen afgewerkt.