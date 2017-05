Achilles Bocholt verlengt handbaltitel

MH

Na de BENE-League en de Beker van België wint Achilles Bocholt nu ook de titel, om zo de treble compleet te maken. © belga.

Handbalclub Achilles Bocholt heeft vanavond zijn titel verlengd. In de derde en beslissende wedstrijd van de finale won het met 36-30 van Callant Tongeren. Halfweg was de stand 18-14 voor de thuisploeg.

Bocholt maakte in het begin van de tweede helft het verschil en had na 14 minuten een voorsprong van 10 doelpunten. Het gaf die comfortabele voorsprong niet meer uit handen en won na de BENE-League en de Beker van België nu ook de titel, om zo de treble compleet te maken.



In een nerveuze openingsfase bracht Damian Kedziora via een strafworp Bocholt op voorsprong. Tongeren reageerde meteen via De Beule en Meijer. Net als in de vorige twee wedstrijden van de best of 3 speelden beide doelmannen een sterke partij. Na 13 minuten was er nog niet veel gescoord (5-5). Halfweg de eerste helft nam Bocholt de wedstrijd in handen. Onder impuls van de broers Damian en Bartosz Kedziora en Roel Valkenborg liep het uit tot 12-5 en 15-10. Op slag van rust milderde Arber Qerimi op strafworp tot 18-14.



In de tweede helft stond er geen maat op Achilles Bocholt, dat dankzij goals van Serge Spooren, Damian Kedziora en Roel Valkenborgh na 14 minuten 10 een bonus van tien doelpunten had (28-18). Tongeren probeerde nog wel, maar kreeg de kloof niet meer gedicht.