Belgische volleybalmannen verslaan ook Letland met 3-0

De Belgische volleybalmannen (FIVB-18) blijven een foutloos parkoers afleggen in hun WK-kwalificatietoernooi in het Sloveense Ljubljana. Vandaag versloegen ze Letland met 3-0. De setstanden waren 25-16, 25-21 en 25-21.

Sam Deroo en Gert van Walle mochten een dagje rusten. François Lecat moest alleen in de derde set komen opdraven. België startte met Ruben Van Hirtum, Pieter Verhees, Bram Van den Dries, Tomas Rousseaux, Arno Van de Velde, Matthias Valkiers en libero Jelle Ribbens. Naast Lecat kwamen ook Kevin Klinkenberg, Lowie Stuer, Simon Van de Voorde en Stijn D'Hulst in.



Eerder deze week werden ook Portugal (FIVB-26), Georgië (FIVB-137) en Israël (FIVB-95) met 3-0 verslagen. De mannen van bondscoach Vital Heynen spelen zondag tegen Europees vicekampioen Slovenië (FIVB-30) om de groepswinst en een plaats op het WK. De tweede van de groep krijgt in augustus een nieuwe kans in een laatste kwalificatietoernooi, waarvan alleen de winnaar zich kwalificeert. De Red Dragons proberen zich net als in 2014 te plaatsen voor het WK, dat van 10 tot 30 september 2018 plaatsvindt in Italië en Bulgarije.