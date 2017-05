Emma Plasschaert eindigt na medaillerace als vijfde op Delta Lloyd Regatta

XC

27/05/17 - 15u15 Bron: Belga

Archiefbeeld © belga.

Zeilster Emma Plasschaert is vijfde geworden in de Laser Radialklasse op de Delta Lloyd Regatta in het Nederlandse Medemblik. In de afsluitende medaillerace (om dubbele punten met de beste tien) kwam Plasschaert als zesde over de streep. Ze verloor zo nog een plaatsje in het klassement. Maité Carlier werd vierde, maar kon niet meer opschuiven in de stand en eindigde als tiende.