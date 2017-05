MMA-vechter krijgt niet alleen klappen van opponent, ook zijn moeder laat zich snel daarna niet onbetuigd...

© YouTube.

video Arme Victor Kichigin. Alsof het nog niet voldoende was dat de Russische MMA-vechter er bijzonder zwaar van langs kreeg, maakte zijn moeder na de kamp haar opwachting in de kooi. Bekijk hieronder wat ongetwijfeld de meest beschamende avond uit de carrière van de 'Leeuw van Pyatigorsk' moet geweest zijn.

Ten huize Kichigin moeten vroeger vooral de vuisten gesproken hebben. De broers Georgiy, Grigoriy en Viktor vechten alle drie in het MMA (Mixed Martial Arts) en het trio kent ook dezelfde trainer: hun moeder, Anna Azovskaya. Spijtig genoeg voor Viktor kookte het potje van Anna helemaal over toen ze donderdagavond haar jongste zoon duidelijk het onderspit zag delven in het Russische Ekaterinburg. Met een technische knock-out in ronde twee versloeg Ruslan Yamanbae de jongste der Kichigin-broers, die een spervuur aan ellebogen en boksstoten in het gezicht te verwerken kreeg. De 'Leeuw van Pyatigorsk' geveld. Het moment voor Anna om zich in het debat te mengen, moet de mama gedacht hebben. Aanvankelijk leek ze zich enkel te bekommeren om haar gewonde zoon, maar dat bleek niet geheel het geval. Al roepend gaf ze Viktor voor al wie het zien wou ook een stevige tik in het gezicht. Van moederliefde gesproken.