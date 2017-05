Keniaanse tiener Celliphine Chespol loopt op een na snelste 3.000m steeple ooit

Door: redactie

27/05/17 - 09u12 Bron: Belga

© photo news.

Diamond League Het Keniaanse toptalent Celliphine Chespol heeft vrijdagavond op de Diamond Leaguemeeting in het Amerikaanse Eugene (Oregon) voor sensatie gezorgd op de 3.000 meter steeple. De pas 18-jarige atlete won de wedstrijd in een knaltijd van 8:58.78, de op een na snelste chrono ooit.

© reuters.

Chespol, in 2016 wereldkampioene bij de juniores, haalde het voor haar landgenote Beatrice Chepkoech (9:00.70) en de Bahreinse van Keniaanse origine Ruth Jebet (9:03.52). Die laatste is de olympisch kampioene van Rio en met 8:52.78 de wereldrecordhoudster.



Chespol had overigens nog een scherpere tijd kunnen neerzetten. In de voorlaatste ronde moest de Keniaanse immers even stoppen omdat ze na een sprong over de waterbak een schoen dreigde te verliezen.



Er viel vrijdagavond nog een tweede beste wereldjaarprestatie te noteren op dag 1 van de Prefontaine Classic. In het verspringen ging de zege met een sprong van 7,01m naar de Amerikaanse Brittney Reese. Zij deed daarmee 3 cm beter dan op 17 mei tijdens een meeting in Baie-Mahault (Guadeloupe).