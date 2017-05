Red Dragons ook met 3-0 te sterk voor Israël

Bewerkt door: PL

27/05/17 - 00u05 Bron: Belga

Belgisch bondscoach Vital Heynen. © afp.

De Belgische volleybalmannen (FIVB-18) hebben ook hun derde WK-kwalificatiewedstrijd in het Sloveense Ljubljana met 3-0 gewonnen. Israël (FIVB-94) ging met 25-13, 25-18, 25-21 voor de bijl.

Eerder deze week werden ook Portugal (FIVB-26) en Georgië (FIVB-137) met 3-0 verslagen. De mannen van bondscoach Vital Heynen spelen zaterdag nog tegen Letland (FIVB-94) en zondag tegen Slovenië (FIVB-30). Het gastland is als Europese vicekampioen op papier de sterkste tegenstander. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK. De tweede krijgt in augustus een nieuwe kans in een laatste kwalificatietoernooi, waarvan alleen de winnaar zich kwalificeert. De Red Dragons proberen zich net als in 2014 te plaatsen voor het WK, dat van 10 tot 30 september 2018 plaatsvindt in Italië en Bulgarije.



Tegen Israël startte Heynen met Sam Deroo, Arno Van de Velde, Gert Van Walle, Francois Lecat, Simon Van de Voorde, Matthias Valkiers en libero Jelle Ribbens. Bram Van den Dries kwam in. Heynen vond de Belgen erg goed in de eerste set. "Maar na de eerste set besef je hoeveel beter je bent en dan ga je wat zakken in niveau. Belangrijk is dat er weinig energie is verloren. En ik zie ook verbeteringen, er moeten nog stappen gezet worden, maar langzaam groeien we naar zondag toe."