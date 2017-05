Oostende wint bij Charleroi en staat met één been in finale play-offs

Door: redactie

Oostende is vanavond met 74-78 gaan winnen op het parket van Charleroi in de tweede wedstrijd van de halve finale (best of 5) van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. Woensdag won Oostende ook al de eerste wedstrijd in eigen huis met 80-70. Als de kustploeg zondag opnieuw weet te winnen van Charleroi, verzekert ze zich van een plaats in de finale.