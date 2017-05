Nafi Thiam dit weekend in eerste zevenkamp sinds Rio: "Ik wil weten waar ik sta"

Bewerkt door: EVDM/PL

26/05/17 - 16u22 Bron: Belga

Nafi Thiam met haar vriend Niels Pittomvils, die ook van de partij is in Götzis. © photo news.

Nafi Thiam komt dit weekend op de prestigieuze meerkampmeeting in het Oostenrijkse Götzis voor het eerst sinds de Spelen weer in een zevenkamp in actie. De olympische kampioene geraakte nog nooit op het podium in Götzis.

Thiam heeft er sinds de Spelen al een succesvol indoorseizoen en enkele outdoorcompetities opzitten, maar een zevenkamp is alweer van in Rio geleden. Ze treft in Götzis al haar concurrentes. De nummers twee en drie van in Rio, Jessica Ennis-Hill en Brianne Theisen-Eaton, zijn intussen met pensioen. De nummers vier tot en met zeven van de Spelen, Laura Ikaunice, Carolin Schäfer, Katarina Johnson-Thompson en Yorgelis Rodriguez, tekenen allen present.



Thiam gaf al diverse keren aan nog ver van haar beste vorm verwijderd te zijn en in Götzis absoluut niet op haar Belgisch record van 6.810 punten te mikken. Een podiumplaats behalen, wat haar nog nooit eerder lukte, moet wel mogelijk zijn. Op een persconferentie lichtte ze haar verwachtingen toe. "Ik wil weten waar ik sta en daarvoor is dit de ideale gelegenheid. Het gaat mij hier meer om het gevoel dan om de resultaten. Ik wil achterhalen welke richting ik de komende maanden op training moet inslaan." De Naamse zet alles op het WK in Londen (4-13 augustus).



Studies

Ook Thiams coach Roger Lespagnard gaf vandaag aan dat het huidige niveau van zijn pupil lastig in te schatten is. "Haar trainingen zijn een beetje verstoord door het zware werk voor haar studies. Fysiek is ze al goed, maar technisch weten we niet hoever ze staat."



De meerkamp in Götzis staat zaterdag en zondag op het programma. Bij de vrouwen komen aan Belgische zijde ook Hanne Maudens en Noor Vidts in actie, bij de mannen is Niels Pittomvils de enige landgenoot. De Canadees Damian Warner, bronzen medaillewinnaar in Rio, is de topfavoriet in de tienkamp. Kai Kazmirek, de nummer vier van de Spelen, meldde zich in extremis af nadat hij zich bij zijn laatste training blesseerde.

