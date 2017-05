Belgian Cats bereiden zich voor in Italië: "Eerste echte test"

Bewerkt door: MH

De Belgische basketbalvrouwen werken van morgen tot zondag een toernooi in Italië af ter voorbereiding op het EK in het Tsjechische Praag (16-25 juni). Het vierlandentornooi in Latina Cita, een stadje 80 kilometer verwijderd van Rome, is voor bondscoach Philip Mestdagh "een eerste echte test". De Belgian Cats treffen er naast het thuisland ook Rusland en Hongarije.

"Ook al zitten we nog volop in de voorbereiding en zullen de teams nog niet hun spel tonen dat ze op het EK zullen presenteren, toch zullen we een goed idee krijgen van de werkpunten", aldus Mestdagh. "We zullen zonder Ann Wauters (die herstelt na last aan de lies) spelen. Emma Meesseman keert vandaag/donderdag terug uit de Verenigde Staten. We zullen zien hoe ze zich voelt."



"Ploeg moet stappen zetten"

Vrijdag (18u00) openen de Belgian Cats het toernooi tegen Rusland, zaterdag (20u30) volgt een duel met Italië en zondag (15u30) kijken de Belgen Hongarije in de ogen, volgens Mestdagh stuk voor stuk "ploegen van hoog niveau die iets willen bereiken op het EK". "We beginnen stevig met een wedstrijd tegen Rusland, dat in Praag in onze poule zit. Het is aan ons om te tonen wat we waard zijn, ook wanneer we zonder onze twee centers spelen. De ploeg moet stappen zetten, zeker na de eerste twee matige oefeninterlands tegen Slowakije van afgelopen weekend."



De Belgian Cats, die zich voor het eerst in tien jaar konden plaatsen voor het EK, begonnen hun EK-voorbereiding afgelopen weekend met twee thuiszeges tegen de Slowaken (59-56 en 66-57).