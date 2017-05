Oostende start met 80-70 zege in halve finale Euromillions Basket League

Door: redactie

24/05/17

Titelverdediger Oostende is vandaag met een 80-70 zege tegen Charleroi gestart in de halve finales (best of 5) van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. Bij de rust stond de kustploeg 37-29 voor. Oostende sloeg de kloof al in het eerste kwart: 22-17, 15-17, 23-20, 20-21.