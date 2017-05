Emma Meesseman verliest met Washington bij Seattle in WNBA

SW

22/05/17 - 17u21 Bron: Belga

Emma Meesseman in het wit. © ap.

De Washington Mystics van Emma Meesseman hebben gisterenavond in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA met 81-71 (44-41 bij de rust) van Seattle Storm verloren. Meesseman stond opnieuw in de basisvijf. Ze speelde 25 minuten, maakte 6 punten en plukte 3 rebounds.

Washington verloor voor de tweede keer in drie wedstrijden. Tegenstander Seattle vierde de terugkeer van sterspeelster en olympisch kampioene Sue Bird, die 9 punten maakte en voor 10 assists zorgde. Meesseman zet nog tot woensdag haar vijfde seizoen in de WNBA verder, om vervolgens haar ploeg even achter te laten en de Belgian Cats te vervoegen in hun voorbereiding op het EK van 16 tot 25 juni.