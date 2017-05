Zeiler Godefroid toont berouw na snelheidsovertreding

Eline Van Der Meulen

22/05/17 - 14u17

© photo news.

Olympisch medaillewinnaar Sébastien Godefroid (46) was vorig jaar erg schuldbewust toen hij in Linkebeek aan 98 kilometer per uur in de bebouwde kom geflitst werd. "Ik wist niet eens dat ik zo hard reed maar besef wel dat het gevaarlijk is", liet hij nadien aan de politie-inspecteur weten die hem betrapte.