Yellow Tigers sluiten stage in Polen af met derde nederlaag

21/05/17 - 13u42 Bron: Belga

Bondscoach Gert Vande Broek. © photo news.

De Belgische volleybalvrouwen hebben vandag op stage in het Poolse Legionowo ook hun derde en laatste oefeninterland tegen Polen verloren. De Yellow Tigers gingen met 3-1 onderuit, de setstanden waren 25-23, 25-21, 21-25 en 25-20.

Het team van Gert Vande Broek speelde vrijdag en zaterdag ook al oefenduels tegen de Polen. Die wonnen duel één met 3-2 en partij twee met 3-1. Vandaag roteerden beide coaches in hun opstellingen, maar het spelbeeld van de voorbije dagen bleef hetzelfde.



Komende week volgt voor de Tigers een laatste volledige trainingsweek als ultieme voorbereiding op het WK-kwalificatietornooi dat in Kortrijk van start gaat op 31 mei.



België speelde met: Biebauw 2, Herbots 19, Janssens 11, Strumilo 8, Van Gestel 8, Bland 10 en libero's: Courtois, Voets



Kwamen in: Van Sas 7, Leys 1