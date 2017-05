Eerste beelden van ex-zwemkampioene Inge de Bruijn in naakte datingshow uitgelekt

Door: redactie

Volgende donderdag is ex-zwemkampioene Inge de Bruijn op de Nederlandse zender RTL 5 te zien in het datingprogramma 'Adam zkt. Eva VIPS'. De 43-jarige viervoudig olympische kampioene gaat geheel naakt op zoek naar de liefde van haar leven. RTL 5 maakte de kijkers al warm met een trailer en de eerste beelden van de aflevering met De Bruijn circuleren inmiddels ook al op het internet.

'Adam zkt. Eva VIPS' is een spin-off van de datingshow waarin kandidaten bloot op een eiland op zoek gaan naar een partner. Op het eiland ontmoeten ze straks 'gewone' Nederlanders voor een eventuele date. Dennis Weening is de presentator van het programma. Behalve Inge de Bruijn doen ook nog andere bekende Nederlanders mee: presentator en acteur Curt Fortin, realityster Kasia Dolkowska, B-Brave-zanger Cassius Verbond, musicalster Chaira Borderslee en Sterretje uit Oh Oh Cherso. Het programma staat niet ingepland op de Belgische zender VIJF, die 'Adam zkt. Eva' wel uitzond.



"Waarom niet?"

De Bruijn kende naar eigen zeggen het programma niet toen ze de vraag kreeg van de makers of ze wilde deelnemen. Dat zegt ze in een interview met de Nederlandse website Televizier. "Ik heb eerst een paar afleveringen bekeken en ik vond het heel decent en netjes gefilmd. Het is dan wel bloot, maar absoluut niet plat. Ik raakte benieuwd hoe ik zou reageren in zo'n aparte setting en in deze fase van m'n leven sta ik ook weer open voor de liefde, dus toen dacht ik: 'Waarom ook niet?'"



Maar de Bruijn geeft toe dat ze het ook wel lastig heeft gehad. "Toch wel toen ik voor het eerst écht naakt moest, dat voelde zo eng en kwetsbaar dat ik het liefst rechtstreeks naar huis wilde zwemmen. Ik ben natuurlijk wel gewend om mezelf letterlijk en figuurlijk bloot te geven in flinterdunne badpakken, maar dit was wel een stapje verder."