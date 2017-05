Tweede plaats voor Kevin Borlée op 400m in Kingston

TL

21/05/17 - 10u41 Bron: Belga

Kevin Borlée. © kos.

Kevin Borlée is op de Jamaica International Invitational in het Jamaicaanse Kingston tweede geworden op de 400 meter. Hij liet in zijn eerste individuele baanronde van het seizoen 45.52 optekenen en moest alleen de Jamaicaan Demish Gaye (45.08) voor zich dulden. De derde plaats was voor de Amerikaan Tony McQuay (45.73).