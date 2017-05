Yellow Tigers verliezen opnieuw van Polen

Door: redactie

De Belgische volleybalvrouwen hebben op stage in het Poolse Legionowo ook hun tweede oefeninterland tegen Polen verloren. De Yellow Tigers trokken met 3-1 aan het kortste eind. De Polen wonnen de eerste drie sets met 25-23, 25-19 en 25-22. Daarna werd nog een vierde set afgewerkt. Die ging met 22-25 naar België. Het team van Gert Vande Broek speelde gisteren al een oefenduel tegen de Polen. Die wonnen toen met 3-2.



De Tigers bereiden zich in Polen voor op het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk (vanaf 31 mei). Ook morgen volgt nog een oefenduel tegen Polen.



België speelde met: Biebauw, Herbots, Heyrman, Van Hecke, Leys, Aelbrecht en libero: Courtois



Kwamen in: Van Sas, Van Gestel, Strumilo.