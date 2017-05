Colsaerts zakt naar 43ste plaats op Rocco Forte Open golftoernooi

Door: redactie

Nicolas Colsaerts heeft na een derde ronde van 75 slagen twaalf plaatsen moeten inleveren op het Rocco Forte Open golftoernooi (EPGA/1.000.000 euro), dat wordt betwist op de Verdura golfbaan in het Siciliaanse Sciacca. Ook Thomas Detry realiseerde een ronde in 75 slagen, hij zakte één plaats.

Nadat er tijdens de eerste twee ronden sterk werd gescoord door de vrijwel ideale omstandigheden, stond er op dag drie een stevige wind en was het vooral op de laatste negen holes moeilijk spelen. Colsaerts kon op zijn negen eerste holes de par houden, maar op de tiende hole moest hij een dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Na een birdie op de twaalfde hole incasseerde hij nog bogeys op de holes veertien, zestien en zeventien. De 34-jarige Brusselaar zakte meteen van de 31ste naar de 43ste plaats.



Detry, die zich na een sterke tweede ronde van 66 slagen kon plaatsen voor de eindfase, stond na de eerste negen holes al op twee over par. Ook op zijn laatste negen holes lukte hij slechts één birdie, verder moest hij nog drie bogeys op zijn kaart schrijven. De 24-jarige Brusselaar leverde één plaats in en staat op een gedeelde 58ste plaats.



De Spanjaard Alvaro Quiros kon zijn leidersplaats verstevigen. Na een ronde van 70 slagen telt hij, met nog 18 holes te spelen, vijf slagen voorsprong op de Zuid-Afrikaan Zander Lombard. Slechts zeven spelers brachten een scorekaart onder par binnen.



Stand na derde ronde:



1. Alvaro Quiros (Spa) 197=63-64-70 -16



2. Zander Lombard (ZAf) 202=62-68-72



3. Pep Angles (Spa) 203=69-66-68



. Renato Paratore (Ita) 203=71-62-70



5. Lee Slattery (Eng) 204=64-70-70



. Johan Carlsson (Zwe) 204=67-65-72



. José-Filipe Lima (Por) 204=64-67-73



. Raphael Jacquelin (Fra) 204=69-62-73



. David Horsey (Eng) 204=64-66-74



. Michael Hoey (NIe) 204=61-68-75



...



43. Nicolas Colsaerts (Bel) 210=68-67-75



58. Thomas Detry (Bel) 212=71-66-75