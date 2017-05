Sterke Bart Aernouts pakt zege in prestigieuze Ironman Lanzarote

Bewerkt door: Glenn Van Snick

20/05/17 - 16u47 Bron: Belga

Aernouts op het wereldkampioenschap van 2016 in Kailua-Kona. © photo news.

Bart Aernouts heeft zaterdag met groots machtsvertoon de prestigieuze Ironman triatlon van Lanzarote op zijn naam geschreven. De voormalige duatlonwereldkampioen boekte zijn tweede zege op het Ironman-circuit, in 2014 zegevierde hij in Nice.

De 32-jarige triatleet van het BMC-Etixx Pro Triathlon Team finishte na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen in 8 uur, 34 minuten en 13 seconden en had aan de aankomst een ruime voorsprong op de concurrentie. De tweede plaats was voor de Italiaan Alessandro Degasperi, de winnaar van 2015 had ruim negen minuten achterstand op Aernouts (8u43:23). Aernouts kwam net voor halfweg het fietsparcours aan de leiding, waarna hij zijn koppositie niet meer afstond.