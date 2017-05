Olympiakos in finale tegen Fenerbahçe in EuroLeague basketbal

Bewerkt door: MH

Fenerbahçe heeft zich vandaag in Istanboel verzekerd van een ticket voor de finale van de EuroLeague basketbal voor mannenteams. De Turkse thuisploeg haalde het in de Final Four met 84-75 van het Spaanse Real Madrid.