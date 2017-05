Achilles Bocholt staat op een zege van landstitel in het handbal

Door: redactie

19/05/17 - 10u52

© belga.

In het handbal bij de heren valt morgen mogelijk het doek over de competitie. Als Achilles Bocholt na de eerste ook de tweede play-off finale wint, is het kampioen, verlengt het zijn titel en wint de triple. Eerder dit seizoen wonnen de Noord-Limburgers ook al de BENE-League en de Beker van België. Bij winst van Callant Tongeren komt de stand op 1 en 1 en moet een belle, een derde en beslissende wedstrijd, volgende week zaterdag bepalen wie de titel pakt.

Callant Tongeren begon vorige week in eigen huis sterk aan de wedstrijd maar kon na een goede eerste helft geen afstand nemen van Achilles Bocholt dat in de tweede helft hard op het gas ging staan, een achtdoelpuntenkloof sloeg en uiteindelijk de wedstrijd won met 27-30.



"We zijn vorige week goed aan de wedstrijd begonnen", blikt Jeroen De Beule (Callant Tongeren) terug. "De verdediging stond super maar aanvallend kon het beter. We hebben genoeg kansen gecreëerd maar niet naar behoren afgewerkt. Halfweg ging ik toch nog met een goed gevoel de rust in en dacht ik bij mezelf dat wanneer we in de tweede helft de kansen zouden afwerken, het wel goed zou komen. Maar dat was niet het geval. Plots liep het voor ons fout en voor hen heel goed. In verdediging hadden we te weinig contact en hun shots gingen er makkelijk in. Aanvallend gooiden we te veel weg. We leden twee à drie keer balverlies en liepen telkens op een counter."



"Onze kansen voor de titel zijn natuurlijk kleiner geworden maar ik geloof er nog in", vervolgt De Beule. "Om een match tegen Bocholt te winnen, liggen de kansen gelijk. We moeten in de twee volgende wedstrijden alles geven om alsnog kampioen te worden. Ik denk dat we in het verleden al genoeg bewezen hebben dat Bocholt en Tongeren echt wel aan elkaar gewaagd zijn."



"Ik denk dat we vorige week een heel goede wedstrijd gespeeld hebben", klinkt het bij Roel Valkenborgh (Achilles Bocholt). "In de tweede helft hebben we zowel aanvallend als verdedigend een heel goede periode gekend en stond onze doelman zeer sterk te keepen. Dat heeft uiteindelijk wel de doorslag geven om de match te kunnen winnen."



"De kracht van deze ploeg is dat we een heel sterke bank hebben en alle posities dubbel bezet zijn", meent Valkenborgh. "Wanneer er gewisseld wordt, boeten we eigenlijk niet in aan kwaliteit. Komt daarbij dat de ploeg heel goed op elkaar is ingespeeld. Met Bartosz Kedziora aan het roer hebben we een heel slimme spelverdeler in onze rangen. Zaterdag moeten we heel gefocust beginnen. We mogen absoluut niet denken dat we er al zijn. De honger om die derde prijs te pakken is bij iedereen zeer groot. We staan er goed voor en we moeten er zaterdag vol voor gaan om het af te maken."