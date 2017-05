"McGregor gaat akkoord, nu Mayweather nog overtuigen"

YP

18/05/17 - 11u30 Bron: Belga

Links Floyd Mayweather, rechts Conor McGregor. © anp.

Dana White, president van de Ultimate Fighting Championship (UFC) en organisator van Mixed Martial Arts (MMA), heeft vandaag bevestigd dat er een akkoord is met de Ierse MMA-bokser Connor McGregor (28) om het in de boksring op te nemen tegen de Amerikaanse bokskampioen Floyd Mayweather (40). Nu rest White nog de taak om Mayweather te overtuigen.

Floyd 'Money' Mayweather is twaalf jaar ouder en heeft zijn bijnaam niet gestolen: hij verdiende namelijk al meer dan 800 miljoen dollar in de ring. De Amerikaan wordt als een van de beste boksers aller tijden gezien, omdat hij tot op heden ongeslagen is met 49 zeges in 49 professionele kampen. Hiervan beëindigde hij er 26 met een KO. In 2015 ging 'Pretty Boy Floyd' met pensioen en liet hij weten niet meer in de ring te zullen stappen voor een bedrag onder 100 miljoen dollar. Volgens White kan de Amerikaan dan ook de volle 100 miljoen verdienen voor wat velen al de "grootste bokswedstijd aller tijden" noemen. McGregor zou daarentegen 'amper' 75 miljoen opstrijken.