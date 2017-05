Groen licht voor Ann Wauters, Julie Allemand moet forfait geven

Eline Van Der Meulen

Ann Wauters mag de specifieke trainingen hervatten, maar haar collega Belgian Cat Julie Allemand moet passen voor het EK in juni in Praag. Dat maakte de Belgische basketbalbond vandaag bekend.

Ann Wauters (36) sukkelde de laatste weken met pijn in de lies. Na een dokterscontrole heeft ze nu terug groen licht gekregen om de trainingen richting EK te hervatten. Ze zal zich met een aangepast programma klaarstomen.



Julie Allemand, zestien jaar jonger maar eveneens sterkhouder bij de Belgian Cats, zal er op het EK niet bij zijn. De rechterknie van de kapitein van Castors Braine is geraakt, en Allemand moet verplicht rusten.



De Belgian Cats onder leiding van Philip Mestdagh nemen het op het EK in Praag (16-25 juni) op tegen Montenegro, Rusland en Letland. De voorbereiding is vorige week van start gegaan, maar Emma Meesseman ontbreekt nog. Ze is tot 24 mei aan de slag in de WNBA. Komend weekend spelen de Cats al twee oefenpartijen: zaterdag en zondag nemen ze het in Kortrijk twee keer op tegen Slovakije.